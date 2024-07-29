ما حقيقة اعتبار العام الدراسي الحالي "سنة عدم رسوب"؟

وأوضحت عضو اللجنة نجوى كاكائي أنَّ "اللجنة لم تناقش قراراً باعتبار العام الدراسي (2023 ــ 2024)، سنة عدم رسوب".وأضافت كاكائي، أنه "في حال إجرائها فإنها ستكون بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، لغرض منح الطلبة وقتاً كافياً للاستعداد". بحسب صحيفة الصباح الرسمية.