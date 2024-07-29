بيئة النجف توجه إنذارا لإدارة معمل اسمنت الكوفة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية وجهت انذارا الى ادارة معمل اسمنت الكوفة وذلك لعدم الالتزام بالمتطلبات البيئية المتمثلة بتشغيل الفرن الثالث مع مرسبة غبار غير كفؤة مما يسبب اضرار بيئية على اثر الزيارة التي قام بها فريق رقابي من شعبة البيئة الحضرية وحدة مراقبة الملوثات الصناعية".وأضافت المديرية، أن "الفريق أوصى من خلالها وعبر تقرير مفصل بتوجيه الانذار وفي هذا السياق واستنادا الى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27لسنة 2009 تقرر توجيه الانذار الناص على ازالة المخالفة خلال فترة عشرة ايام من تأريخ التبليغ وبخلافه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية اشد من اجل حماية وتحسين الواقع البيئي في محافظة النجف الأشرف".