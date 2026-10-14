المرور تحدد غرامة 100 ألف دينار للدراجات النارية غير المسجلة

وقال مدير العامة في المديرية، العقيد ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مهلة التسجيل تمتد من 18 تشرين الأول 2026 ولغاية 22 شباط 2027، داعياً أصحاب الدراجات إلى مراجعة مواقع التسجيل واستكمال المعاملات وفق الضوابط القانونية".وأضاف أن "الغرامة ستُفرض على غير الملتزمين بالمدة المحددة، استناداً إلى أحكام المادة 25 من النافذ".