الحبس الشديد سنتين بحق ثلاثة مدانين بينهم محاميان بتزوير مقاولة بيع عقار في كربلاء

– أمن



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق ثلاثة مدانين، بينهم محاميان، عن جريمة تزوير مقاولة بيع خارجية لأحد العقارات.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 295/1 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته.

