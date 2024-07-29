الموافقة على تعيين 420 شخصا على ملاك مختلف الوزارات والهيئات

السومرية نيوز – محلي

اعلن مجلس الخدمة، عن المصادقة على وجبة جديدة من التعيينات.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قرر بجلسته الطارئة رقم ( 21 ) المنعقدة في 2024/7/29 المصادقة على تعيين اكثر من (420) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

وشدد على "إنهاء ملف التعيينات بأقرب وقت على وفق مبدأ السرعة والكفاءة التي تملكها كوادر المجلس لإنجاز العمل المكلفين به".