موقف عراقي جديد من "العشاء الأخير"

السومرية نيوز – محلي

نددت كنائس في العراق بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس بعد أن أثير جدل حول عرض رأى البعض أنه مستوحى من "العشاء الأخير"، ودعت كنيسة في الموصل رعيتها للصوم اليوم الاثنين احتجاجاً على ذلك.

وبدأ العرض الذي أثار الجدل بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، ليعيد إلى الأذهان لوحة "العشاء الأخير" للمسيح مع تلاميذه.

واستنكر مجمع أساقفة فرنسا "مشاهد تنطوي على سخرية واستهزاء بالمسيحية".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت الكنيسة الكلدانية في العراق في بيان أن "ما حدث في حفل افتتاح أولمبياد باريس أمر مخجل واستهزاء بالديانة المسيحية... يجرح إيمان ومشاعر أكثر من مليارين ونصف المليار مسيحي في العالم".

وقالت الكنيسة في بيان إن "مبادئ الألعاب الأولمبية تهدف إلى جمع الشعوب على المحبة والاحترام والتعاون وليس إلى التجريح والفرقة"، مشيرة إلى أن البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو "يقف إلى جانب الكنيسة في فرنسا ومجلس أساقفتها".

بدوره، دعا رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك المطران مار بندكتوس يونان حنو رعيته إلى صيام اليوم الاثنين احتجاجاً.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: "ليس لدينا أي شيء نفعله غير الصوم والصلاة حتى يغفر الله هذه الإساءة الكبيرة، التي ما هي إساءة للدين فقط لكن للإنسانية".

وأضاف "فوجئنا لأن فرنسا بلد العلمانية وبلد الإنسانية، بلد يحترم كل القوميات وكل الديانات، يصدر منها هكذا تصرف مسيء جداً للرموز الدينية".

لكن المدير الفني لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية توما جولي نفى أن يكون العرض مستوحى من لوحة "العشاء الأخير".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة المنظمة آن ديكان الأحد للصحافيين إن "النية لم تكن قَطّ الحط من شأن أي مجموعة دينية".

وأضافت: "إذا شعر الناس بالإهانة فنحن آسفون حقاً".