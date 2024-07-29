التربية تحدد موعد التقديم لمعاهد الفنون الجميلة

حددت وزارة التربية، الاول من ايلول المقبل موعدا للتقديم الى معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية.

وأعلنت المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي في بيان، "موعد وضوابط القبول في معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2024_2025، بدءا من يوم الاحد الموافق 2024/9/1 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/10".

وأضاف البيان "اما المقابلة والاختبار فستكون يوم الاربعاء 2024/9/11 ولغاية 2024/9/23، كما سمحت التعليمات للطلبة الناجحين في الدورين الاول والثاني/ للدراسة الصباحية بالتقديم على ان لاتتجاوز مواليد الذكور الـ (2026) والاناث (2004)".

ولفت البيان "اما الموهوبين فحددت مواليد الذكور بـ (2004) ومواليد الاناث بـ (2002) شرط اخضاعهم لاختبارات القبول على ان لاتقل درجة الطالب المتقدم عن طريق قناة الموهوبين عن 80% يجمع مع المعدل الوزاري".

ونصت ضوابط قبول المتقدمين للدراسة المسائية بـ"السماح الى جميع الطلبة خريجي الدراسة المتوسطة الاكاديمية والمهنية او مايعادلها بالتقديم بغض النظر عن المعدل والدور وسنة التخرج والعمر إضافة الى السماح لموظفي الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية من خريجي الدراسة المتوسطة بالتقديم لغرض اكمال دراستهم ضمن الاختصاصات الفنية ( الفنون التشكيلية/ التصميم/ الخط العربي والزخرفة/ الفنون السمعية والمرئية/ الفنون المسرحية/ الفنون الموسيقية والانشاد) وحسب الطاقة الاستيعابية المحددة".