وفاة شخص داخل مركز للشرطة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، بوفاة شخص في ظروف غامضة داخل مركز للشرطة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "توفي ستيني في ظروف غامضة داخل احد مراكز شرطة الطارمية بعد ساعات من اعتقاله بتهمة سرقة".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم التاكد حتى الان اذا كانت الوفاة نتيجة تعرضه للتعذيب او يعاني من امراض"، مشيرا الى أن "وزير الداخلية وجه بمتابعة الموضوع والكشف عن الاسباب باسرع وقت".