اندلاع حريق في محال تجارية وسط ميسان

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حريق في محال تجارية وسط محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في محال تجارية في العمارات الملح وسط محافظة ميسان".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد النيران"، مشيرا الى "عدم وجود خسائر بشرية وحتى الان الخسائر مادية".