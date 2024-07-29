الداخلية تعلن ربط فنادق بغداد بمنظومة إلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ربط جميع فنادق بغداد بمنظومة مراقبة إلكترونية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد في بيان، "لاول مرة وزارة الداخلية تربط جميع فنادق بغداد بمنظومة مراقبة إلكترونية مركزية".



وأضاف أن المنظومة "تحتوي على بيانات وتفاصيل النزلاء في الفنادق"، لافتا الى أنها "ستدخل العمل قريبا وسنعمم ذلك في باقي المحافظات".