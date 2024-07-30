الموقف المروري.. 4 جسور مزدحمة ووقوف طويل في شوارع بغداد القديمة

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بحركة المرور في بغداد وابرز الشوارع المزدحمة صباح اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024، حيث تضرب الازدحامات جسور السنك والجمهورية والطابقين والجادرية، فضلا عن تسجيل ازدحامات لمسافات طويلة في شوارع الرشيد والجمهورية.





جسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



جسر الطابقين، وساحة الطابقين باتجاه الكرادة والجادرية والمعلق ازدحام من جميع الاتجاهات



جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد ازدحام



كرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلق



كرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع المسبح



شارع السعدون بين كهرمانة والفردوس



شارع النضال لغاية نفق باب الشرقي



من مجسر قرطبة لغاية الباب الشرقي



من ساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزالي وباتجاه ساحة الخلاني وشارع الكيلاني ازدحام



شارع الجمهورية بين ساحة الخلاني وباب المعظم ازدحام متقطع ومرور بطيء



شارع الرشيد من جسر السنك الى شارع المتنبي



جسر السنك وشارع يافا وجسر الجمهورية ازدحام



شوارع العلاوي ازدحام جميع الاتجاهات



شارع الشيخ عمر ازدحام



مجسر ونفق باب المعظم وشوارع مدينة الطب ازدحام

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمجسر الطابقين، وساحة الطابقين باتجاه الكرادة والجادرية والمعلق ازدحام من جميع الاتجاهاتجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد ازدحامكرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلقكرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع المسبحشارع السعدون بين كهرمانة والفردوسشارع النضال لغاية نفق باب الشرقيمن مجسر قرطبة لغاية الباب الشرقيمن ساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزالي وباتجاه ساحة الخلاني وشارع الكيلاني ازدحامشارع الجمهورية بين ساحة الخلاني وباب المعظم ازدحام متقطع ومرور بطيءشارع الرشيد من جسر السنك الى شارع المتنبيجسر السنك وشارع يافا وجسر الجمهورية ازدحامشوارع العلاوي ازدحام جميع الاتجاهاتشارع الشيخ عمر ازدحاممجسر ونفق باب المعظم وشوارع مدينة الطب ازدحام