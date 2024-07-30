ليست النفطية.. المحافظات المقدسة "الأعلى تسجيلا بالسرطان" والجميع يبحث عن الأسباب

طوال السنوات القليلة الماضية، منذ 2017 وحتى الان، تتوالى محافظات كربلاء والنجف ومحافظات إقليم كردستان على المرتبة الأولى بتسجيل إصابات السرطان في العراق.احتساب الأرقام على أساس عدد الإصابات ليس معيارا دقيقا، لان الإصابات ترتفع وتقل في كل محافظة قياسا بعدد سكانها، فبغداد تأتي بالمرتبة الأولى بعدد إصابات السرطان سنويا ليس لان معدل الإصابة فيها مرتفع بل لانها تضم اكبر عدد من السكان.وفي اخر احصائيات متوفرة لعام 2022، أصبحت محافظة النجف هي الأولى بمعدل الإصابات بالسرطان في العراق بالرغم من كونها ليست محافظة نفطية.وبالرغم من انها سجلت فقط الفي إصابة مقارنة بأكثر من 9 الاف إصابة في بغداد، الا انه اعتمادا على عدد السكان تأتي النجف الأولى بمعدل الإصابات حيث يبلغ معدلها 123 او 124 إصابة لكل 100 الف نسمة وهي الأعلى بين جميع المحافظات الأخرى، بينما جاءت كربلاء بالمرتبة الأولى مرتين في 2017 و2020، وفي 2021 جاءت السليمانية بالمرتبة الأولى، وفي 2022 النجف، وربما النجف استمرت الأولى في 2023 أيضا، بحسبما تكشف بيانات بيئة النجف.ويقول مدير البيئة جمال عبد زيد أن المعلومات الواردة من دائرة الصحة والتراكمية لدى المديرية، كشفت عن أن النجف تتصدر المحافظات بنسبة المصابين بالأمراض السرطانية"، مشيرا الى ان هناك شكاوى وردت من القرية العصرية بناحية العباسية تتعلق بتزايد الإصابات، لذا باشرت لجنة وزارية وأخرى من بيئة المحافظة، إجراء مسح ميداني في القرية المذكورة لمعرفة أسباب الإصابة.وأشار إلى زيارة فريق بيئي للقرية مع توزيع استمارات الاستبيان بين أسر المصابين لجمع المعلومات، مشيرا إلى تسجيل 15 حالة من أصل نحو 500 منزل، لافتا الى عدم تفاعل أهالي القرية مع الفريق البيئي ظنا منهم بعدم جدوى المسوحات الميدانية، لذا فإن هناك صعوبة في معرفة تفاصيل دقيقة عن الحالات، كما أن الاستمارات التي تم توزيعها لم تصل جميعها إلى المديرية لغاية الآن لتحليل الإصابات ومعرفة أسبابها.وقلل شلاگة احتمال تأثير أبراج اتصالات الهاتف النقال في ظهور حالات السرطان، عازيا تصدر النجف لبقية المحافظات في نسبة الإصابات إلى إلاحصاءات الدقيقة، واستقبال المحافظة مصابين من محافظات أخرى لغرض العلاج، الأمر الذي يجعلهم يدخلون ضمن قاعدة بياناتها.