6 مدن عراقية هي الأعلى حرارة في العالم

السومرية نيوز – محلي

سجلت 6 مدن عراقية أعلى درجات حرارة مسجلة حول العالم، فيمت تصدرت بدرة المركز الأول عالميا.

وضمت قائمة اعلى المدن تسجيلا للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمت 15 مدينة، من بينها 6 مدن جميعها في العراق.

وبحسب القائمة التي تتبعتها السومرية نيوز، فان بدرة جاءت بالمرتبة الأولى عالميًا بتسجيل درجة حرارة بلغت 48.6 مئوية، والعمارة ثانيا، وعلي الغربي، والفاو، وخانقين، والنجف الأشرف.