النيران تلتهم طفلين في الزعفرانية

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن طفلين لقيا مصرعهما بحريق اندلع داخل منزليهما في الزعفرانية ببغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل منزل سكني بالقرب من عمارات الطاقة في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد، ما أدى الى مصرع طفلين كانا في داخله".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "الحريق بسبب تماس كهربائي".