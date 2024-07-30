بدءاً من آب المقبل.. أوقات جديدة للدوام الرسمي في هذه المحافظة

السومرية نيوز – بغداد

حددت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، أوقات جديدة للدوام الرسمي في المحافظة.

وتقرأ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اعتبارا من ابتدء الوقت الرسمي بالمحافظة من الساعة السابعة صباحا لغاية الواحدة ظهراً".