السيد الصدر يرد على رسالة بشأن "العقائد المنحرفة" ويوجه رسالة للبرلمان (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



رد زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء 30 تموز/ يوليو 2024، على رسالة من أحد الأشخاص حول "العقائد المنحرفة" المنتشرة في العراق، فيما انتقد الصمت "المطبق" على الانحراف بالدين والعقيدة، مطالبا بسن قانون بالبرلمان العراقي يخص ذلك.



وادناه نص الوثيقة التي نشرها مكتبه الإعلامي ووردت للسومرية نيوز: