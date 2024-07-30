عراقي الأصل.. من هو غابرييل صوما مستشار ترامب الإعلامي؟

السومرية نيوز – خاص

ظهر في العديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية بصفة مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويتكلم العربية بطلاقة وهو عراقي الأصل.

من هو غبريال صوما؟

هو بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب (2016-2020)، وهو عضو في اللجنة الانتخابية للرئيس ترامب 2024.

خبراته

قوانين الشرق الأوسط

مستشار خبير في:

- شؤون الشرق الأوسط

- قانون الأسرة في الشرق الأوسط

- القانون الدستوري في الشرق الأوسط

- الزواج الإسلامي، الطلاق، حضانة الأطفال وخطف الأطفال من قبل الوالدين.

كما انه محام وأستاذ بخلفية شرق أوسطية، وقام بالسفر بشكل واسع إلى الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، سوريا، الأردن، السعودية، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة.

وهو مستشار خبير في القانون الدستوري للشرق الأوسط والقانون الإسلامي؛ الطلاق الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ اتفاقيات المهر في عقود الزواج الإسلامي؛ المالية الإسلامية.

اللغات

يتحدث صوما القراءة والكتابة بالعربية، الإنجليزية، الفرنسية، السريانية، الآرامية التوراتية والتلمودية.

الخبرة العملية

محامي

- تخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

- تم قبوله في نقابة المحامين في بيروت منذ عام 1970.

- عضو مشارك سابق في نقابة المحامين في نيويورك، 1982.

- مارس المحاماة في بيروت.

- تم ترشيحه ليكون قاضيًا في لبنان.

- أشرف على عقود في أوروبا والشرق الأوسط.

- عمل في السعودية.

- سافر بشكل واسع إلى السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، سوريا، قطر، والأردن.

أستاذ - جامعة فيرلي ديكنسون (متقاعد)

قام بتدريس الدورات التالية:

- العربية (1001)، خريف 2007، ربيع 2008

- العربية (1002)، ربيع 2008

- الثقافة والحضارة العربية، خريف 2009

- الثقافة والحضارة العربية الإسلامية، خريف 2011

- الشرق الأدنى كمصدر للثقافة الغربية

- القانون الدستوري للشرق الأوسط – دراسة مقارنة، بما في ذلك القانون الإسلامي للزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والميراث

- الشريعة الإسلامية ومصادرها.

محاضر - جامعة ليفربول

- المالية الإسلامية

محاضر - كلية مجتمع ميرسر، ويست وندسور، نيوجيرسي، خريف 2011

- العربية 101

أستاذ - مدرسة برينستون للكبار في برينستون، نيوجيرسي

- العربية 101

- الثقافة والحضارة العربية

- القانون الإسلامي

- الصراعات في الشرق الأوسط

المنشورات والمقالات

مؤلف كتاب بعنوان:

"القرآن: أسيء تفسيره، أسيء ترجمته، وأسيء قراءته. اللغة الآرامية للقرآن".

مؤلف العشرات من المقالات التي تتناول الطلاق الإسلامي في الولايات المتحدة والقانون الدولي.

قائمة جزئية من مقالاته حول القانون الدولي

- هل تعمل العقوبات على إيران؟

- مزارع شبعا في ظل القانون الدولي

- نطاق وطبيعة الحصانة من الولاية القضائية لرؤساء الدول في ظل القانون الدولي

- عملية الاحتيال النيجيرية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

- القانون الدولي العام والمنظمات

- القيود على فعالية قوانين العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي

- تفوق قانون الاتحاد الأوروبي

- القيود على فعالية قوانين العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي

- ممارسة الأعمال التجارية في الخليج العربي

- نطاق الحصانة لرؤساء الدول في ظل القانون الدولي

- هل تعمل العقوبات على إيران

- تطبيق الشريعة الإسلامية في المحاكم الأمريكية

مقالات حول الطلاق الإسلامي والهندوسي

- الطلاق العراقي في المحاكم الأمريكية

- الطلاق اليمني والهجرة الأمريكية

- الطلاق المصري والهجرة الأمريكية

- الطلاق الإسلامي الفلسطيني في الضفة الغربية في الولايات المتحدة

- الطلاق السعودي في الولايات المتحدة

- الطلاق السعودي والهجرة الأمريكية

- قضايا حضانة الأطفال في السعودية في الولايات المتحدة

- الطلاق الباكستاني والهجرة الأمريكية

- الطلاق المسلم في تونس

- الطلاق المسلم في بنغلاديش