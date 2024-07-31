الحدود الدنيا للتقديم على المجموعة الطبية (وثيقة)

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن التعليم ومُذيّل بتوقيع "ضهد"، فإنه تقرر اعتماد خط شروع للحدود الدنيا للتخصصات الطبية في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية كافة لتكون كالاتي:1-يكون الحد الأدنى للتقديم والتنافس للطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية في السنة الدراسية 2023/ 2024 للقبول المركزي في كليات (الطب البشري) للجامعات والكليات الحكومية والأهلية هو (95%) واعتبارا من السنة الدراسية 2024/ 2025.2-يكون الحد الأدنى للتقديم والتنافس للطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية في السنة الدراسية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للقبول المركزي في كليات طب الاسنان والصيدلة للجامعات والكليات الحكومية والأهلية هو (٨٥%) واعتبارا من السنة الدراسية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.3- الغاء الامتيازات الممنوحة ضمن قنوات القبول المركزي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية ما عدا المنصوص عليها بقانون.