التعليم تعلن تحديث دليل الجامعات العالمية المعتمدة للدراسة خارج العراق

ويتضمن الدليل () جامعات الابتعاث التي بلغت (1106) والجامعات الموصى بها للنفقة الخاصة التي بلغت (2250) جامعة حول العالم.وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن دليل جامعات الابتعاث يتم العمل به للموظفين وغير الموظفين فيما يقتصر دليل الجامعات الموصى بها للنفقة الخاصة على غير الموظفين حصرا فيما تعتمد الجامعات الحكومية في جميع الدول العربية للنفقة الخاصة (لغير الموظفين فقط) وتشترط في كل ذلك أن تكون الدراسة في جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة المثبتة في الدليل للموظفين وغير الموظفين ذات دوام حضوري منتظم.وبهذا الصدد، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معدلات فتح الملف في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية للدراسة خارج العراق لا تقل عن 95% للطب البشري و85% لطب الإسنان والصيدلة اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024.