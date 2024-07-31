الوقف السني في العراق يصدر توجيهاً يخص إسماعيل هنية

وقال الديوان في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، وجه جميع مساجد العراق بإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية بعد صلاة العشاء".واستهدفت غارة يعتقد انها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.