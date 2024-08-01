مسوحات اشعاعية على مواقع الحديد المستهلك "السكراب" في بابل

مسؤول فرع الهيئة في بابل حسن عبد الحمزة، قال في بيان ورد للسومرية نيوز ان عمليات المسح التي نفذتها الفرق الفنية جاءت وفق الضوابط المعتمدة للتأكد من سلامة السكراب من الناحية الاشعاعية والايعاز الى الجهة المالكة للسكراب لغرض التصرف به، لافتا الى انه تم توجيه الجهة المالكة بعدد من التوصيات اهمها عدم اضافة اي كمية اخرى غير مفحوصة، وعدم التصرف بالمواد التي تم فحصها لحين صدور شهادة السلامة من التلوث الاشعاعي من الهيئة الوطنية النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية المقر العام.واضاف أن الفرق الرقابية تقوم بمتابعات مستمرة على مختلف الأنشطة الاشعاعية وتحاسب المخالفين حسب الضوابط المعمول والمعتمدة من قبل الهيأة للتأكد من سلامتها من التلوث الاشعاعي حماية للمواطنين من التعرض للأشعاع.