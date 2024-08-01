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مستجدات "سرقة القرن" وتشييع جثمان هنية في طهران والتصعيد المحتمل بنشرة السومرية
محليات
2024-08-01 | 07:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس 1 آب/اغسطس 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.
# تشييع جثمان اسماعيل هنية في طهران.. وتقارير تؤكد اصدار المرشد الايراني اوامر بقصف اسرائيل
# تحسبا لتصعيد محتمل.. واشنطن ترسل بوارج عملاقة صوب سواحل لبنان.. والعراق يطالب بموقف دولي رادع
# بعد استرداد احد كبار المدانين.. النزاهة تكشف عدد المتهمين بسرقة القرن وتؤكد: المبلغ النهائي يفوق المعلن
# بطلب حكومي.. تأجيل جلسة محافظة كركوك الى الأسبوع المقبل.. ومفاوضات تدوير المناصب مستمرة
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