مستجدات "سرقة القرن" وتشييع جثمان هنية في طهران والتصعيد المحتمل بنشرة السومرية

# تشييع جثمان اسماعيل هنية في طهران.. وتقارير تؤكد اصدار المرشد الايراني اوامر بقصف اسرائيل# تحسبا لتصعيد محتمل.. واشنطن ترسل بوارج عملاقة صوب سواحل لبنان.. والعراق يطالب بموقف دولي رادع# بعد استرداد احد كبار المدانين.. النزاهة تكشف عدد المتهمين بسرقة القرن وتؤكد: المبلغ النهائي يفوق المعلن# بطلب حكومي.. تأجيل جلسة محافظة كركوك الى الأسبوع المقبل.. ومفاوضات تدوير المناصب مستمرة