اعتقال خمسة متهمين بتجارة المخدرات في نينوى

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، "بعملية امنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة.. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على (5) متهمين بتجارة المواد المخدرة وبحوزتهم (10 كيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف البيان أن "عملية القبض في محافظة نينوى جاءت وباشراف مدير مخدرات نينوى وبالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات اقليم كردستان تم عرض الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".