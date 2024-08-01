في بغداد.. اعتقال 18 امرأة مخالفة لشروط الإقامة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال 18 امرأة من جنسيات مختلفة مخالفة لشروط الإقامة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "ضبطت دوريات نجدة الكندي وبأمرة مدير نجدة الرصافة عجلة وبداخلها (18) امرأة من جنسيات مختلفة ومخالفات لشروط الإقامة".

وأضاف المصدر أن "الضبط تم خلال اجراء ممارسة امنية قرب ساحة التحرير ليتم القبض عليهن وتسليمهن إلى مركز الشرطة".