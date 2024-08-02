السيطرة على حريق اندلع بخزانات تحمل النفط الأسود جنوب بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل ثلاث خزانات بسعة (120) الف لتر من النفط الأسود داخل معمل لصناعة الفلانكوت مخالف لتعليمات السلامة في منطقة النهروان جنوب بغداد بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك".وأشار إلى "استنفار فرق الدفاع المدني والدفع بعجلات الإطفاء التخصصية والساندة مع زج معدات الإنقاذ الثقيل ومنها الشفلات لطمر الوقود النفطي المنسكب بالتراب بالتزامن مع استخدام مادة الرغوة لتعجيل السيطرة والإخماد والتبريد وتحجيم الخسائر الناتجة عن الحادث".على أثر ذلك، وفق البيان، "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين من اصحاب المعمل الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية بتوفير إجراء السلامة".