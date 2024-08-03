تظاهرة في منطقة الثعالبة احتجاجا على تردي الخدمات (صور)

وطالبوا وجها وعشائر منطقة الثعالبة، بإكمال خدمات شارعي الضغط والكهرباء التي تعاني منها المنطقة خلال ثلاث سنوات، مشيرين الى ان خدمات المنطقة معدومة نتيجة صراع الفاسدين وراح ضحيتها المواطن.وبينوا ان "مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقضان الوائلي المعارض الوحيد لكل التوجيهات بإكمال المشاريع وتوفير جميع الخدمات لمنطقة الثعالبة".وأكدوا ان "وقفة اليوم احتجاجية، اما السبت المقبل ستكون لنا وقفة اعتصامية في حال لم تنفذ مطالبنا".