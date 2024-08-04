قائمة بدرجات حرارة المحافظات وملخص الطقس حتى نهاية الاسبوع

واظهرت توقعات الانواء ان اعلى درجة حرارة سيتم تسجيلها اليوم الاحد ستكون 46 مئوية في محافظة واسط، فيما ترتفع الى 47 مئوية غدا الاثنين في ميسان وذي قار والبصرة والمثنى وواسط.ويتوقع المختصون ان تشهد معظم مدن العراق ارتفاعا في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 آب ويستمر لعدة أيام مقبلة.وفي ذات السياق، يقول خبراء الطقس ان الثلث الأخير من الشهر الحالي يميل للبرودة في معظم المناطق العربية خصوصا شرق المتوسط وجنوب شرق اوروبا والاناضول، وربما تكون بداية تغير درجات الحرارة القصوى نحو الهبوط بنهايات الثلث الثاني من اغسطس الشهر الجاري، فيما يؤكد المختصون انه لم يتبق لفصل الصيف سوى 28 يوم مناخيا ويتم الدخول بالخريف.