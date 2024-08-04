تأخر صرف رواتب هذه الفئة من الموظفين للشهرين الحالي والمقبل.. ما السبب؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحماس.. من هو السنوار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496158-638583781229375952.jpg
تأخر صرف رواتب هذه الفئة من الموظفين للشهرين الحالي والمقبل.. ما السبب؟
محليات
2024-08-04 | 10:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9,601 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الاحد، عدم الذهاب الى خفض الدولار في الوقت الحالي، فيما اشارت عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي الى احتمالية تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم للشهرين الحالي والمقبل.
وقالت الدليمي في مؤتمر لعدد من وسائل الاعلام، إن "كانت هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي اليوم، وأسئلة عديدة، منها أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره"، لافتة الى انه "كانت هنالك مشاكل كبيرة في سعر صرف الدولار بسبب وجود مصارف غير معتمدة، وفيها نوع كبير من الفساد وفيها شبهات بالتحويلات المالية".
وأضافت أن "الخزانة الاميركية اعتمدت مع البنك المركزي العراقي بأن تكون هنالك آلية معينة وهي عبر شركة تدقيق تم اعتمادها من كلال الطرفين"، مؤكدة أن "هذه الشركة بدأت تدقق شهرياً وترسل معلومات".
وأشارت الى أنه "ومن خلال هذه المعلومات حدث حجب على بعض المصارف، وستعفى بعض المصارف من الحجب"، مردفة أن "هنالك تجاراً أوراقهم ليست حقيقية وليست رسمية، حيث تمت مخاطبة وزارة التجارة بهذا الموضوع، وتم تقديم كل هذه الدراسات في الايام الماضية".
وبخصوص سعر صرف الدولار، أوضحت الدليمي أن "سعر الدولار استقر نوعاً ما، وقد يرتفع وينخفض بحدود معينة"، مبينة: "لن نذهب حالياً الى خفض سعر الدولار، حسبما قال محافظ البنك المركزي، على اعتبار أن هنالك اجراءات أخرى لم تتخذ".
وبشأن رواتب موظفي اقليم كردستان، أوضحت اخلاص الدليمي أنه "كانت في السابق مشاكل بالنسبة لرواتب موظفي اقليم كردستان، لكن الان لا توجد مشاكل، لاسيما بعد بذل حكومة اقليم كردستان متمثلة برئيسها مسرور بارزاني جهوداً كبيرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوصلهما الى اتفاق معين".
ولفتت الى "اعتماد قرار المحكمة الاتحادية، بهذا الصدد، ومن ثم ذهبت المحكمة الاتحادية الى تفسير قرارها أنه يمكن لأي مصرف معتمد لدى البنك المركزي أن يكون التعاقد معه، وايضاً هناك استمرارية لمشروع حسابي الذي انطلق ومستمر العمل عليه"، وأشارت الى "احتمال حدوث مشاكل قليلة جداً بما يخص التأخير بالرواتب لهذا الشهر والشهر القادم فقط، ومن بعده ستكون هنالك آلية معينة ونظام معين لنزول رواتب الموظفين، وحتى الأمنيين لن يكون هنالك تأخير في رواتبهم".
وبخصوص اعتماد شركات الصيرفة، قالت اخلاص الدليمي إنه "تم اعادة اعتماد بعض الشركات التي تكون مسجلة بالمنصة ويكون لديها حساب، ومن مجموع مئات المصارف في الحكومة الاتحادية اعتمدت 7 مصارف، ونسير باجراء اعتماد مصارف أخرى".
وأضافت: "لدينا في اقليم كردستان ومحافظات أخرى مشكلة بموضوع شركات الصيرفة التي لا تتعامل مع البنك المركزي، وطالبنا بكتاب رسمي وسيكون هناك حل بهذا الصدد".
أما بشأن السيولة النقدية في العراق، أكدت اخلاص الدليمي: "لا ننكر وجود مشكلة ف السيولة النقدية، حيث زادت نسبة الطبع مؤخراً وأصبح هنالك تضخم وزاد حجم الكتلة النقدية من فئة 25 و50 ألف دينار في الاشهر الأخيرة".
وذكرت أن "الكتلة النقدية تم سحبها، لأسباب عدة، لذلك لجأت الحكومة الى الطبع، وقد طرحنا ذلك على المحافظ، لذا ستكون هنالك استضافة لوزيرة المالية الاربعاء القادم"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة وليست لها علاقة بالسيولة".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ازمة رواتب لفئة من الموظفين.. ومقترح لحلها
10:29 | 2024-07-31
رسالة الى الموظفين بشأن تعديل رواتبهم
06:50 | 2024-07-30
البرلمان يخاطب الموظفين حول سلم الرواتب
05:02 | 2024-07-20
صعوبة تعديلات سلم رواتب الموظفين.. ما العوائق؟
04:56 | 2024-07-02
رواتب
موظفين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكويت تقترض من اجل العراق
دوليات
31.11%
11:24 | 2024-08-05
الكويت تقترض من اجل العراق
11:24 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
فن وثقافة
25.16%
08:13 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
08:13 | 2024-08-05
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
محليات
22.5%
04:56 | 2024-08-06
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
04:56 | 2024-08-06
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
محليات
21.24%
12:23 | 2024-08-05
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
12:23 | 2024-08-05
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
اخترنا لك
بعدسة السومرية.. "الحاج الأسدي" برحلة من البحر إلى النحر
14:27 | 2024-08-06
بالتزامن مع زيارة الاربعين.. نصب رادارات لمراقبة السرعة العالية بهذه المناطق
14:16 | 2024-08-06
بغداد.. فتح تحقيق باستخدام "عجلة" مواطن اثناء احتجازها
13:54 | 2024-08-06
بمشاجرة عائلية.. اعتقال متهم أصاب زوجته بطلق ناري شرقي بغداد
13:21 | 2024-08-06
البصرة.. اعتقال متهم حاول إدخال 10 ملايين مزورة الى البلاد
12:56 | 2024-08-06
استنفار في كربلاء بعد حريق داخل محطة وقود
12:34 | 2024-08-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.