الموقف المروري.. قائمة طويلة بشوارع وجسور بغداد المزدحمة

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان في صباح اليوم الاثنين، حيث تطول الازدحامات تدريجيًا كلما كانت الشوارع قريبة من مركز العاصمة، وتحديدا منطقتي باب الشرقي والمعظم.





سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي



جسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات



ازدحام كرادة خارج من ساحة الطابقين لغاية تقاطع المسبح



شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة



شارع وازقة الصناعة ومجسر العلوية



شارع النضال من تقاطع الاندلس لغاية نفق الباب الشرقي وشارع الوزارات لغاية محطة الكيلاني



نزلة مجسر قرطبة لغاية نفق الباب الشرقي وساحة الطيران والشارع المؤدي لغاية ساحة الخلاني السايدين



شارع الجمهورية وشارع الرشيد وساحة التحرير وجسر السنك ازدحام



شارع الرشيد من جسر السنك لغاية باب المعظم



شارع النهضة والشيخ عمر ازدحام متصل



شارع بور سعيد من مجسر فلسطين لغاية مجسر قرطبة



مجسر وجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وشوارع مدينة الطب بالكامل



تقاطع مقبرة براثا من جميع الاتجاهات



صناعي شيخ معروف وشارع 6 وتقاطع العلاوي ازدحام



شارع 14 تموز من نصب 14 تموز لغاية ساحة الاحتفالات



نزلة جسر الجادرية ازدحام



شارع 14 رمضان من الطوبجي لغاية مستشفى الطفل وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتازدحام كرادة خارج من ساحة الطابقين لغاية تقاطع المسبحشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةشارع وازقة الصناعة ومجسر العلويةشارع النضال من تقاطع الاندلس لغاية نفق الباب الشرقي وشارع الوزارات لغاية محطة الكيلانينزلة مجسر قرطبة لغاية نفق الباب الشرقي وساحة الطيران والشارع المؤدي لغاية ساحة الخلاني السايدينشارع الجمهورية وشارع الرشيد وساحة التحرير وجسر السنك ازدحامشارع الرشيد من جسر السنك لغاية باب المعظمشارع النهضة والشيخ عمر ازدحام متصلشارع بور سعيد من مجسر فلسطين لغاية مجسر قرطبةمجسر وجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وشوارع مدينة الطب بالكاملتقاطع مقبرة براثا من جميع الاتجاهاتصناعي شيخ معروف وشارع 6 وتقاطع العلاوي ازدحامشارع 14 تموز من نصب 14 تموز لغاية ساحة الاحتفالاتنزلة جسر الجادرية ازدحامشارع 14 رمضان من الطوبجي لغاية مستشفى الطفل