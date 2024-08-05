نصف آب سينتهي "بلا سخونة".. والبحر الأحمر يبعث رسائل الموسم المطري

وبحسب الراصدين الجويين فأنه لاموجات حارة على المدى القريب ، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي لتسجل درجات حرارة اقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة وخصوصا غرب وشمال ووسط البلاد وبشكل اقل في مدن الجنوب لتسجل درجات الحرارة بين 35°-46 مئوية.وخلال النصف الثاني من شهر آب الحالي من المتوقع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة ولكن تصل الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ولا وجود لموجات حارة قويةمن جانب اخر، اعتبر مختصون أن الفيضانات التي تشهدها جنوب السعودية تبشر بنشاط قوي بالبحر الأحمر حيث إذا كان البحر الأحمر نشط فانه في الخريف والشتاء يسبب أمطارا وعواصف رعدية شديدة في جنوب ووسط العراق وحتى بغداد.