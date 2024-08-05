السجن 12 سنة لتاجر مخدرات في ذي قار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين، إضافة إلى خمسين قرص من مواد مخدرة اخرى بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٨/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".