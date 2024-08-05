الموانئ العراقية توضح حقيقة شراء راية بـ93 مليوناً

وقال الفرطوسي، خلال موتمر صحفي عقد بموقع راية الإمام الحسين عليه السلام في رأس البيشة بمدينة الفاو، ان “ما أثير حول شراء راية بهذا المبلغ غير صحيح وان هذا المبلغ صرف بتأثيث الطريق الرابط من رأس البيشة الى مدينة الفاو باعمدة ومصابيح الإنارة بطول (12) كم وذلك بطلب رسمي من قيادة عمليات البصرة وبموافقة محافظة البصرة ونفذ العمل من قبل دائرة كهرباء البصرة”.وأضاف، ان “الامر الاخر حول شراء (UPS) بمبلغ (303) مليون دينار هو ان هذا المبلغ صرف في تأهيل وإعادة ترميم دور شهداء وجرحى الحشد الذين ضحوا في ارواحهم من أجل الوطن وتم أيضا بطلب من محافظة البصرة وسوف نزود جميع القنوات بالوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت ذلك” .ولفت الى ان “للشركة العامة لموانئ العراق باب المنافع الاجتماعية لدعم كل القطاعات التي ليس لها تخصيصات مالية لتنفيذ واستمرارية ديموية العمل ، كما في حال أردنا أن نضع راية الإمام الحسين عليه السلام ستكون من مالنا الخاص وليس العام لان المال العام يصرف حسب الضوابط والموافقات الاصولية”.وكان عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني قد أكد في وقت سابق، أن الموانئ اشترت راية للإمام الحسين (ع) بأكثر من 93 مليون دينار عراقي.