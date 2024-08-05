نقابة الصحفيين تصدر توضيحاً بشأن إلغاء اعتماد إحدى الصحف

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تابعت في نقابة الصحفيين العراقيين بعض الردود بشأن فصل وترقين قيد باسم هاشم دبيس العزاوي (باسم الشيخ) من عضوية النقابة وإلغاء اعتماد جريدته".وأوضحت، ان "سبب فصله يعود لوجود قيود جنائية بحقه بجريمتين مخلة بالشرف تخص النصب والاحتيال وسجن عليها مرتين عام 2002 وأطلق سراحه بالعفو العام بحسب كتابي وزارة الداخلية مديرية تحقيق الأدلة الجنائية قسم التسجيل الجنائي المرقم 32147 في 29/5/2022 و6960 في 13/2/2024 وجاء قرار فصله وسحب اعتماد جريدته بعد تشكيل لجنة تحقيقية مع الموما إليه".وأوصت اللجنة لمجلس النقابة "بفصله وإلغاء اعتماد جريدته علما انه قام بتمييز القرارين بمحكمة التمييز الاتحادية التي ردت طلب الطعن التمييزي المقدم من قبله بقراريها في 10/6/2024 وحملته رسوم التمييز، علما ان النقابة أقامت عدداً من الدعاوى على بعض الذين يحسبون على الصحافة العراقية بتهم الابتزاز والسرقة والتزوير".