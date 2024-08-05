نقابة الصحفيين تصدر توضيحاً بشأن إلغاء اعتماد إحدى الصحف

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
على صفيح ساخن
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحسبا لـ"هجوم إيراني".. الأردن تصدر إشعارا لشركات الطيران
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496241-638584639078536964.jpeg
نقابة الصحفيين تصدر توضيحاً بشأن إلغاء اعتماد إحدى الصحف
محليات
2024-08-05 | 10:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
780 مشاهدة
أصدرت لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن إلغاء اعتماد احدى الصحف المحلية.
وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تابعت في نقابة الصحفيين العراقيين بعض الردود بشأن فصل وترقين قيد باسم هاشم دبيس العزاوي (باسم الشيخ) من عضوية النقابة وإلغاء اعتماد جريدته".
وأوضحت، ان "سبب فصله يعود لوجود قيود جنائية بحقه بجريمتين مخلة بالشرف تخص النصب والاحتيال وسجن عليها مرتين عام 2002 وأطلق سراحه بالعفو العام بحسب كتابي وزارة الداخلية مديرية تحقيق الأدلة الجنائية قسم التسجيل الجنائي المرقم 32147 في 29/5/2022 و6960 في 13/2/2024 وجاء قرار فصله وسحب اعتماد جريدته بعد تشكيل لجنة تحقيقية مع الموما إليه".
وأوصت اللجنة لمجلس النقابة "بفصله وإلغاء اعتماد جريدته علما انه قام بتمييز القرارين بمحكمة التمييز الاتحادية التي ردت طلب الطعن التمييزي المقدم من قبله بقراريها في 10/6/2024 وحملته رسوم التمييز، علما ان النقابة أقامت عدداً من الدعاوى على بعض الذين يحسبون على الصحافة العراقية بتهم الابتزاز والسرقة والتزوير".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إطلاق 50 صاروخا باتجاه "مستوطنات" عدة
الساحة الفلسطينية
30.18%
17:59 | 2024-08-03
إطلاق 50 صاروخا باتجاه "مستوطنات" عدة
17:59 | 2024-08-03
ما هي مكاسب العراق من انتقال علي جاسم لصفوف كومو الإيطالي؟
رياضة
29.19%
03:31 | 2024-08-04
ما هي مكاسب العراق من انتقال علي جاسم لصفوف كومو الإيطالي؟
03:31 | 2024-08-04
فاجعة في حي الخضراء ببغداد.. سقوط ام واطفالها بعجلة من أعلى "الجسر المتهالك" (صور)
أمن
20.99%
03:01 | 2024-08-04
فاجعة في حي الخضراء ببغداد.. سقوط ام واطفالها بعجلة من أعلى "الجسر المتهالك" (صور)
03:01 | 2024-08-04
السومرية نيوز تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية
سياسة
19.64%
10:25 | 2024-08-04
السومرية نيوز تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية
10:25 | 2024-08-04
المزيد
أحدث الحلقات
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
ناس وناس
بغداد تظاهرات ملحق الرصافة الثالثة - الحلقة ٨١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-05
ناس وناس
بغداد تظاهرات ملحق الرصافة الثالثة - الحلقة ٨١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-04
العراق في دقيقة
04-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-04
العراق في دقيقة
04-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-04
كان يا مكان
احتسب كل كلمة لوجهه تعالى وأبشر بالغنيمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-03
كان يا مكان
احتسب كل كلمة لوجهه تعالى وأبشر بالغنيمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-03
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
ناس وناس
بغداد تظاهرات ملحق الرصافة الثالثة - الحلقة ٨١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-05
ناس وناس
بغداد تظاهرات ملحق الرصافة الثالثة - الحلقة ٨١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-04
العراق في دقيقة
04-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-04
العراق في دقيقة
04-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-04
كان يا مكان
احتسب كل كلمة لوجهه تعالى وأبشر بالغنيمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-03
كان يا مكان
احتسب كل كلمة لوجهه تعالى وأبشر بالغنيمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.