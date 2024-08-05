وسط بغداد يختنق بالزخم المروري

السومرية نيوز – محلي

شهدت مناطق وسط بغداد، عصر اليوم الاثنين، زخما مرورياً أدى الى تكدس العجلات.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "مناطق الكرادة وعرصات الهندية والمناطق القريبة شهدت زخما مروريا حادا أدى الى توقف شبه تام بحركة العجلات". وأضاف ان "طوابير العجلات امتدت لمسافات طويلة دون معرفة أسباب الزخم المروري".

