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اعتقال 3 متهمين بتنفيذ "دكة عشائرية" شرقي بغداد
محليات
2024-08-05 | 12:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
296 مشاهدة
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال ثلاثة متهمين وفق المادة ٢/٤ "إرهاب" أقدموا على تنفيذ جريمة "الدكة العشائرية" شرقي العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد تداول مقطع فديو لأشخاص نفذوا جريمة الدكة العشائرية على شبكات التواصل الاجتماعي تلتها ورود معلومات تفيد بمكان الحادث، على الفور تشكيل فريق عمل من قبل قوة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وتطويق المكان واحكام القاطع".
وأضاف، انه "بعد التحري وجمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث تم التوصل الى الجناة واعتقال ثلاثة متهمين وفق المادة ٤/٢ إرهاب، وضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم، وذلك في منطقة "الحميدية" شرقي العاصمة بغداد".
وأشارت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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