اطلاق تطبيق خاص لاستضافة زائري الاربعينية في المنازل

السومرية نيوز – خاص

أقدم مجموعة من الشباب، على ابتكار تطبيق جديد لاستقبال واستضافة زائري الاربعينية في المنازل.

وقال المدير التنفيذي لتطبيق "مفيد" كرار محمد لـ السومرية نيوز، "اننا مجموعة من الشباب، قمنا بابتكار فكرة جديدة في لاستقبال واستضافة زوار الاربعينية في المنازل، وذلك من خلال اعتماد تطبيق "مفيد" الذي يمكنه تحديد اعداد الزائرين الذين يمكن استقبالهم وتقديم الخدمات لهم".

وأضاف ان "التطبيق يمكن الزائرين معرفة اقرب المساكن المتاحة لهم".