بعدسة السومرية.. سير الزائرين من البصرة الى كربلاء

تنشر السومرية نيوز، صورا لتوجه الزائرين من محافظة البصرة الى كربلاء.

ويسير الزوار على الأقدام الى كربلاء وذلك لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

أدناه صور من البصرة..