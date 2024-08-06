آب يختتم اسبوعه الأول بارتفاع نسبي بالحرارة.. ولا موجات متوقعة حتى الان

وتشير خرائط الطقس، الى ارتفاع طفيف سيطرأ على درجات الحرارة خلال ما تبقى من ايام الاسبوع الجاري بفارق درجة الى درجتين مئوية عن ما سجل خلال الايام القليلة الماضية.وبحسب التوقعات ستتراوح درجات الحرارة العظمى في قادم الايام ما بين 45 و48 مئوية في وسط وجنوب وغرب البلاد ومن بينها العاصمة بغداد، لتكون الاجواء صيفية حارة بامتياز ولا توجد مؤشرات لقدوم موجة حارة خلال الاسبوع الحالي .ومن المتوقع أيضا استمرار هبوب رياح البوارح الشمالية الغربية المثيرة للغبار الخفيف في معظم مدن البلاد وبالخصوص الأقسام الوسطى والجنوبية على مدار أيام الاسبوع الحالي.