اقل حرارة تسجل بالعراق 42 مئوية.. محافظات تقترب من نصف درجة الغليان

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، تسجيل درجات حرارة اربعينية يوم غد الأربعاء، مبينة ان عدد من المحافظات تقترب من نصف درجة الغليان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت) سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق باستثناء يوم الخميس الذي سيشهد ارتفاعا قليلا بالحرارة". وأضافت ان "اقل درجة حرارة ستسجل يوم غد الاربعاء في محافظة السليمانية وهي 42 مئوية ودهوك 43 مئوية واربيل 44 مئوية، فيما ستسجل محافظتي البصرة وميسان حرارة 48 مئوية وبغداد 46 مئوية".

