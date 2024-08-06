الإعدام لـ6 مدانين أقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم (30) كيلو غرام من الكرستال المخدرة بقصد نقلها والترويج لها داخل العراق، بالإضافة إلى نقلها لدول الخليج".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات".