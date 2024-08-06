أحكام مختلفة بحق تجار مخدرات في ديالى

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما ثلاثة كيلو من مادة الكرستال المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، لافتا إلى أن المحكمة اصدرت بحقهما حكما بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".وأشار الى أن "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكما اخرا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 21 كيسا من مادة الكرستال المخدرة، مبينا أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".