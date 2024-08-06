السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد

السومرية نيوز – محلي

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بالإغلاق الفوري لـ(مجسر الخضراء) في بغداد/ الكرخ، لحين إجراء الصيانة وتركيب سياج حديدي، بعد حوادث عدة شهدها المجسر، ولتفادي أي حوادث مستقبلية".

وأضاف ان "السوداني كلّف أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور بإجراء صيانة فورية لتلبية متطلبات السلامة المرورية، وتركيب الأسيجة الحديدية والكتل الكونكريتية الفاصلة؛ لضمان سلامة المواطنين"، لافتا الى انه "وجّه بتأليف لجنة تحقيقية برئاسة نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي، تتولى التحقيق في أسباب تعثر صيانة المجسر، وعدم الاستجابة لمناشدات المواطنين المتكررة، ما تسبب بوقوع حوادث سير مؤسفة أدت إلى سقوط ضحايا".