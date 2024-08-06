جنايات الرصافة: السجن 15 سنة بحق مدان أطلق النار على مفرزة امنية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان قام بفتح النار على القوة الامنية المكلفة بتنفيذ امر القبض بحقه كونه أحد تجار المخدرات، اصاب فيها أحد المنتسبين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٣٠/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".