بمشاجرة عائلية.. اعتقال متهم أصاب زوجته بطلق ناري شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان رود لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بأسناد مفارز الجهد الاستخباري، من القاء القبض على متهم أقدم على اصابة زوجته بطلق ناري اثناء مشاجرة عائلية في منطقة (حي الكوفة) شرق بغداد".وأضافت، انه "تمت عملية القاء القبض بعد تطويق دار المتهم الذي قام بالرد على القوة المنفذة بأطلاق النار وتمت اصابته، وضبط بحوزته (بندقية كلاشنكوف، مخزن عتاد، 10 اطلاقات)"، مشيرة الى انه "تم احالته مع السلاح المضبوط الى جهة الاختصاص".