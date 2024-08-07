خارطة بالشوارع المزدحمة وحركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتكرادة خارج بين ساحة التحريات وشارع العطارسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمكرادة داخل وأبو نؤاس وصولا للجسر المعلقجسر القادسية وتقاطع ساحة الاحتفالاتمجسر فلسطين ازدحام السايدينمحمد القاسم مرور بطيء من الجامعة التكنولوجية الى النهضةنزلة مجسر قرطبة ونفق الباب الشرقيشارع الوزارات والنضال وساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزالي وباتجاه ساحة الخلانيشارع الجمهورية من باب المعظم الى ساحة الخلانيشارع الرشيد ازدحام من جسر السنك الى شارع المتنبيجسر السنك وجسر الجمهورية مرور بطيءشارع الصالحية وشارع يافا ازدحامشارع النصر ونفق العلاوي ومنطقة كراج العلاوي بالكاملشارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم وشوارع مدينة الطب بالكامل