افتتاح أول مركز طوارئ على طريق النجف – كربلاء

وقال مدير صحة النجف عبد الله الغزالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كوادر الصحة افتتحت، اليوم، أول مركز طوارئ على طريق (يا حسين) بين النجف وكربلاء".وأضاف الغزالي، أن "المركز سيقدم كل الخدمات الطبية للحالات الطارئة وهو مزود بكادر وأجهزه طبية حديثة بتمويل من وزارة الصحة"، مشيرا الى ان "المركز حمل اسم (مركز طوارئ يا علي)".