عودة نحو 1500 نازح من مخيمات أربيل إلى نينوى والأنبار

وقالت جابروا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نحو 1577 نازحاً كانوا يقطنون في مخيمات الخازر وحسن شام وهرشم وبحركه بمحافظة أربيل، عادوا اليوم إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي نينوى والأنبار".ووجهت الوزيرة، كوادر الوزارة بـ "شمول الأسر العائدة حديثاً بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة"، مؤكدة على أن "كوادر الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وأن الأيام القادمة ستشهد عودة المزيد من الدفعات لإنهاء معاناة الأسر في المخيمات".