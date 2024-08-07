يحرقون النفايات لإيذاء المواطنين.. اعتقال 8 من أصحاب "الكابسات" شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والاستقرار وفرض القانون، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، ومن خلال اجراء ممارسات امنية وتسيير للدوريات، من القاء القبض على (٨) مخالفين يستقلون عجلات "كابسات" يقومون برمي النفايات بالأماكن الغير مخصصة لها واحراقها وايذاء المواطنين جراء انبعاثات الدخان والروائح الكريهة وذلك في قضاء الزوراء والمناطق المجاورة لها شرقي العاصمة بغداد".وأضافت، انه "تم تسليم المتهمين والعجلات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".