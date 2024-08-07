بعد تجاوزه على المواطنين.. وزير الداخلية يأمر بنقل مدير موقع الرستمية الى الرطبة

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، بان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اصدر أمر بنقل مدير موقع الرستمية الى الرطبة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قرر نقل مدير موقع الرستمية الى مديرية مرور الرطبة".

وأضاف ان "ذلك جاء بعد تجاوزه على المواطنين في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر ان مدير موقع الرستمية ظهر في مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز على المراجعين من دون معرفة الأسباب.