مصرع شابين بحادث سير شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمصرع شابين بحادث سير شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " حادث سير مروع وقع، مساء اليوم، باصطدام مركبة نوع تريلة بدراجة نارية ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع شابين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.